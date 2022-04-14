Reflections of Dissonance AI (AIKA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Reflections of Dissonance AI (AIKA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Informatie AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply) AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply) Officiële website: https://aika-sol.com/ Koop nu AIKA!

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Reflections of Dissonance AI (AIKA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.63K Totale voorraad: $ 988.85M Circulerende voorraad: $ 988.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.63K Hoogste ooit: $ 0.01509709 Laagste ooit: $ 0.00002863 Huidige prijs: $ 0

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Reflections of Dissonance AI (AIKA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal AIKA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel AIKA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van AIKA begrijpt, kun je de live prijs van AIKA token verkennen!

Prijsvoorspelling van AIKA Wil je weten waar je AIKA naartoe gaat? Onze AIKA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van AIKA token!

