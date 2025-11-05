BeursDEX+
De live Ref Finance prijs vandaag is 0.080274 USD. Volg realtime REF naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de REF prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Ref Finance Prijs (REF)

1 REF naar USD live prijs:

$0.080274
$0.080274$0.080274
-1.60%1D
Ref Finance (REF) live prijsgrafiek
Ref Finance (REF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.075757
$ 0.075757$ 0.075757
24u laag
$ 0.083337
$ 0.083337$ 0.083337
24u hoog

$ 0.075757
$ 0.075757$ 0.075757

$ 0.083337
$ 0.083337$ 0.083337

$ 10.64
$ 10.64$ 10.64

$ 0.04128611
$ 0.04128611$ 0.04128611

-0.62%

-1.23%

-19.63%

-19.63%

Ref Finance (REF) real-time prijs is $0.080274. De afgelopen 24 uur werd er REF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.075757 en een hoogtepunt van $ 0.083337, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De REF hoogste prijs aller tijden is $ 10.64, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.04128611 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is REF met -0.62% veranderd in het afgelopen uur, -1.23% in de afgelopen 24 uur en -19.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ref Finance (REF) Marktinformatie

$ 7.70M
$ 7.70M$ 7.70M

--
----

$ 8.03M
$ 8.03M$ 8.03M

95.97M
95.97M 95.97M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ref Finance is $ 7.70M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van REF is 95.97M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.03M.

Ref Finance (REF) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Ref Finance naar USD $ -0.0010056799918849.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Ref Finance naar USD $ -0.0416700567.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Ref Finance naar USD $ -0.0391983561.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Ref Finance naar USD $ -0.15833623539154264.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0010056799918849-1.23%
30 dagen$ -0.0416700567-51.90%
60 dagen$ -0.0391983561-48.83%
90 dagen$ -0.15833623539154264-66.35%

Wat is Ref Finance (REF)?

Built on top of the cutting-edge protocol NEAR, Ref Finance is the gateway into the NEAR ecosystem through its AMM DEX, which provides liquidity and swapping features. In addition, Ref utilizes the trustless Rainbow Bridge, which seamlessly bridges Ethereum-based assets over to NEAR, and vice versa, allowing for an array of DeFi users to access lower fees and faster transaction speeds.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Ref Finance (REF) hulpbron

Officiële website

Ref Finance Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Ref Finance (REF) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Ref Finance (REF) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Ref Finance te bekijken.

Bekijk nu de Ref Finance prijsvoorspelling !

REF naar lokale valuta's

Ref Finance (REF) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Ref Finance (REF) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van REF token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Ref Finance (REF)

Hoeveel is Ref Finance (REF) vandaag waard?
De live REF prijs in USD is 0.080274 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige REF naar USD prijs?
De huidige prijs van REF naar USD is $ 0.080274. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Ref Finance?
De marktkapitalisatie van REF is $ 7.70M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van REF?
De circulerende voorraad van REF is 95.97M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van REF?
REF bereikte een ATH-prijs van 10.64 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van REF?
REF zag een ATL-prijs van 0.04128611 USD.
Wat is het handelsvolume van REF?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van REF is -- USD.
Zal REF dit jaar hoger gaan?
REF kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de REF prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Ref Finance (REF) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

