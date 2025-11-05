Ref Finance (REF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.075757 $ 0.075757 $ 0.075757 24u laag $ 0.083337 $ 0.083337 $ 0.083337 24u hoog 24u laag $ 0.075757$ 0.075757 $ 0.075757 24u hoog $ 0.083337$ 0.083337 $ 0.083337 Hoogste prijs ooit $ 10.64$ 10.64 $ 10.64 Laagste prijs $ 0.04128611$ 0.04128611 $ 0.04128611 Prijswijziging (1u) -0.62% Prijswijziging (1D) -1.23% Prijswijziging (7D) -19.63% Prijswijziging (7D) -19.63%

Ref Finance (REF) real-time prijs is $0.080274. De afgelopen 24 uur werd er REF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.075757 en een hoogtepunt van $ 0.083337, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De REF hoogste prijs aller tijden is $ 10.64, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.04128611 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is REF met -0.62% veranderd in het afgelopen uur, -1.23% in de afgelopen 24 uur en -19.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ref Finance (REF) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.70M$ 7.70M $ 7.70M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.03M$ 8.03M $ 8.03M Circulerende voorraad 95.97M 95.97M 95.97M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Ref Finance is $ 7.70M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van REF is 95.97M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.03M.