redacted gdupi (GDUPI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in redacted gdupi (GDUPI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

redacted gdupi (GDUPI) Informatie $GDUPI is a token born from a mix of art, absurdity, creativity, and culture. Created as a "stupi" idea by a serious artist, it explores how art and community intersect with tokenized memes. More than just a token, it's a vibecoin — a character embraced by the Base and Farcaster ecosystems. With its unique blend of humor, art, and culture, $GDUPI is poised to become one of Base's most iconic memes. Officiële website: https://www.gdupi.art

redacted gdupi (GDUPI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor redacted gdupi (GDUPI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 171.55K $ 171.55K $ 171.55K Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 171.55K $ 171.55K $ 171.55K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over redacted gdupi (GDUPI) prijs

redacted gdupi (GDUPI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van redacted gdupi (GDUPI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GDUPI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GDUPI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GDUPI begrijpt, kun je de live prijs van GDUPI token verkennen!

Prijsvoorspelling van GDUPI Wil je weten waar je GDUPI naartoe gaat? Onze GDUPI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GDUPI token!

