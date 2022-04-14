Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Red Siberian Husky (KOVU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Red Siberian Husky (KOVU) Informatie When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space. When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space. Officiële website: https://www.kovucoin.com/ Koop nu KOVU!

Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Red Siberian Husky (KOVU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.83K $ 19.83K $ 19.83K Totale voorraad: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M Circulerende voorraad: $ 999.16M $ 999.16M $ 999.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.83K $ 19.83K $ 19.83K Hoogste ooit: $ 0.00651786 $ 0.00651786 $ 0.00651786 Laagste ooit: $ 0.00001652 $ 0.00001652 $ 0.00001652 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Red Siberian Husky (KOVU) prijs

Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Red Siberian Husky (KOVU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KOVU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KOVU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KOVU begrijpt, kun je de live prijs van KOVU token verkennen!

