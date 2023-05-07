Red Pepe (RPEPE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Red Pepe (RPEPE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Red Pepe (RPEPE) Informatie Red Pepe is Avalanche's native memecoin. Launched 7 May 2023 to bring good vibes and fun times to the red chain. $RPEPE is the community's token. Red Pepe is for internet frog token enjoyooors and nothing posted should be considered financial advice. Crypto is highly speculative & memecoins are the most volatile of the bunch. We are here for the good times and to bring Avalanche the memecoin fun it deserves. Red Pepe is Avalanche's native memecoin. Launched 7 May 2023 to bring good vibes and fun times to the red chain. $RPEPE is the community's token. Red Pepe is for internet frog token enjoyooors and nothing posted should be considered financial advice. Crypto is highly speculative & memecoins are the most volatile of the bunch. We are here for the good times and to bring Avalanche the memecoin fun it deserves. Officiële website: https://redpepe.us/ Koop nu RPEPE!

Red Pepe (RPEPE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Red Pepe (RPEPE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 251.30K $ 251.30K $ 251.30K Totale voorraad: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Circulerende voorraad: $ 56.33M $ 56.33M $ 56.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 309.67K $ 309.67K $ 309.67K Hoogste ooit: $ 0.00723316 $ 0.00723316 $ 0.00723316 Laagste ooit: $ 0.0012847 $ 0.0012847 $ 0.0012847 Huidige prijs: $ 0.00446087 $ 0.00446087 $ 0.00446087 Meer informatie over Red Pepe (RPEPE) prijs

Red Pepe (RPEPE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Red Pepe (RPEPE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RPEPE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RPEPE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RPEPE begrijpt, kun je de live prijs van RPEPE token verkennen!

