Red Genesis ($R3D) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Red Genesis ($R3D), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Red Genesis ($R3D) Informatie DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications. Officiële website: https://debot.science

Red Genesis ($R3D) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Red Genesis ($R3D), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.11K $ 17.11K $ 17.11K Totale voorraad: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Circulerende voorraad: $ 985.85M $ 985.85M $ 985.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.35K $ 17.35K $ 17.35K Hoogste ooit: $ 0.0077114 $ 0.0077114 $ 0.0077114 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Red Genesis ($R3D) prijs

Red Genesis ($R3D) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Red Genesis ($R3D) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $R3D tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $R3D tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $R3D begrijpt, kun je de live prijs van $R3D token verkennen!

