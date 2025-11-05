RECRUIT (RECRUIT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00102729$ 0.00102729 $ 0.00102729 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -3.24% Prijswijziging (7D) -21.85% Prijswijziging (7D) -21.85%

RECRUIT (RECRUIT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RECRUIT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RECRUIT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00102729, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RECRUIT met -- veranderd in het afgelopen uur, -3.24% in de afgelopen 24 uur en -21.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

RECRUIT (RECRUIT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Circulerende voorraad 999.61M 999.61M 999.61M Totale voorraad 999,614,646.390823 999,614,646.390823 999,614,646.390823

De huidige marktkapitalisatie van RECRUIT is $ 9.46K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RECRUIT is 999.61M, met een totale voorraad van 999614646.390823. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.46K.