Rebase GG IRL ($IRL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rebase GG IRL ($IRL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rebase GG IRL ($IRL) Informatie Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day. Rebase is an AR Adventure & Web3 lifestyle application that lets you explore, collect, and redeem exclusive digital rewards in real life. Navigate through a world of opportunities ready to be claimed every day. Officiële website: https://rebase.gg/home Whitepaper: https://docs.rebase.gg/whitepaper-1.02/ Koop nu $IRL!

Rebase GG IRL ($IRL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rebase GG IRL ($IRL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.86K $ 31.86K $ 31.86K Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 49.63M $ 49.63M $ 49.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 320.99K $ 320.99K $ 320.99K Hoogste ooit: $ 0.340175 $ 0.340175 $ 0.340175 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00064199 $ 0.00064199 $ 0.00064199 Meer informatie over Rebase GG IRL ($IRL) prijs

Rebase GG IRL ($IRL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rebase GG IRL ($IRL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $IRL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $IRL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $IRL begrijpt, kun je de live prijs van $IRL token verkennen!

Prijsvoorspelling van $IRL Wil je weten waar je $IRL naartoe gaat? Onze $IRL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $IRL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!