Real MXN (MXNE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Real MXN (MXNE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Real MXN (MXNE) Informatie Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for * Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity. * Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome. Issued by Brale in partnership with Etherfuse, Real MXN (MXNe) is a Mexican peso-backed stablecoin powering onchain payments and FX in the local Mexican economy. MXNe is used for Remittances: Mexico is one of the largest recipients of remittances worldwide, and MXNe offers a direct on-chain solution to reduce fees and complexity.

Merchant Payments and Payroll: Businesses can settle invoices, payroll, and daily operations in Pesos on-chain, minimizing FX exposure. MXNe is redeemable 1:1 for the equal value of Mexican Pesos, and is available on Base, Solana, and Stellar. MXNe can be acquired by directly onboarding with Brale to mint new MXNe, by onramping on Capa Finance, and by swapping in the MXNe/USDC liquidity pool on Aerodrome. Officiële website: https://brale.xyz/stablecoins/MXNe Koop nu MXNE!

Real MXN (MXNE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Real MXN (MXNE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 77.58K $ 77.58K $ 77.58K Totale voorraad: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Circulerende voorraad: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 77.58K $ 77.58K $ 77.58K Hoogste ooit: $ 0.067991 $ 0.067991 $ 0.067991 Laagste ooit: $ 0.02496541 $ 0.02496541 $ 0.02496541 Huidige prijs: $ 0.05429 $ 0.05429 $ 0.05429 Meer informatie over Real MXN (MXNE) prijs

Real MXN (MXNE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Real MXN (MXNE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MXNE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MXNE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MXNE begrijpt, kun je de live prijs van MXNE token verkennen!

Prijsvoorspelling van MXNE Wil je weten waar je MXNE naartoe gaat? Onze MXNE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MXNE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!