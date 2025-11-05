BeursDEX+
De live Real Estate Crypto Crowfunding prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime RECC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RECC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) live prijsgrafiek
Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Prijsinformatie (USD)

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RECC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RECC hoogste prijs aller tijden is $ 0.00367015, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RECC met +0.32% veranderd in het afgelopen uur, -11.36% in de afgelopen 24 uur en -57.44% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

De huidige marktkapitalisatie van Real Estate Crypto Crowfunding is $ 475.28K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RECC is 872.02M, met een totale voorraad van 972020417.7539346. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 529.79K.

Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Real Estate Crypto Crowfunding naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Real Estate Crypto Crowfunding naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Real Estate Crypto Crowfunding naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Real Estate Crypto Crowfunding naar USD $ 0.

Wat is Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)?

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

Mensen vragen ook: Andere vragen over Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Hoeveel is Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) vandaag waard?
De live RECC prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RECC naar USD prijs?
De huidige prijs van RECC naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Real Estate Crypto Crowfunding?
De marktkapitalisatie van RECC is $ 475.28K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RECC?
De circulerende voorraad van RECC is 872.02M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RECC?
RECC bereikte een ATH-prijs van 0.00367015 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RECC?
RECC zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van RECC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RECC is -- USD.
Zal RECC dit jaar hoger gaan?
RECC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RECC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

