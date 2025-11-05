REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -2.95% Prijswijziging (1D) +0.24% Prijswijziging (7D) -25.54% Prijswijziging (7D) -25.54%

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er EMATE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EMATE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EMATE met -2.95% veranderd in het afgelopen uur, +0.24% in de afgelopen 24 uur en -25.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 68.97K$ 68.97K $ 68.97K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 106.24K$ 106.24K $ 106.24K Circulerende voorraad 649.15M 649.15M 649.15M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van REAL ESMATE by Virtuals is $ 68.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EMATE is 649.15M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 106.24K.