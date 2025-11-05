BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live REAL ESMATE by Virtuals prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime EMATE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EMATE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live REAL ESMATE by Virtuals prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime EMATE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de EMATE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over EMATE

EMATE Prijsinformatie

Wat is EMATE

EMATE whitepaper

EMATE officiële website

EMATE tokenomie

EMATE Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

REAL ESMATE by Virtuals logo

REAL ESMATE by Virtuals Prijs (EMATE)

Niet genoteerd

1 EMATE naar USD live prijs:

$0.00010564
$0.00010564$0.00010564
+0.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:37:16 (UTC+8)

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.95%

+0.24%

-25.54%

-25.54%

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er EMATE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De EMATE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is EMATE met -2.95% veranderd in het afgelopen uur, +0.24% in de afgelopen 24 uur en -25.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Marktinformatie

$ 68.97K
$ 68.97K$ 68.97K

--
----

$ 106.24K
$ 106.24K$ 106.24K

649.15M
649.15M 649.15M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van REAL ESMATE by Virtuals is $ 68.97K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van EMATE is 649.15M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 106.24K.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van REAL ESMATE by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van REAL ESMATE by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van REAL ESMATE by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van REAL ESMATE by Virtuals naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.24%
30 dagen$ 0-9.04%
60 dagen$ 0-38.25%
90 dagen$ 0--

Wat is REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)?

Real Esmate is an AI-powered platform that helps real estate firms attract, qualify, and convert new buyers through a fully automated service. From the first click to the final appointment, every step is designed to streamline the customer journey and save time for the entire agency.

In a digital economy increasingly powered by autonomous agents, Real Esmate introduces a live and operational solution for AI-driven property lead generation. Currently serving real estate agencies and developers, Real Esmate transforms how firms discover, qualify, and convert leads by leveraging automation and personalisation at every step.

Real Esmate serves as the real estate vertical’s gateway into a future where autonomous AI agents can transact, evaluate, and collaborate across commercial workflows. Real Esmate is the first specialised deployment in what will become Real E-Mate, a fully decentralised agent ecosystem across multiple industires powered by $EMATE. When a prospect interacts with the chatbot, the system interprets their needs and immediately matches them with the right solution provider.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

REAL ESMATE by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor REAL ESMATE by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de REAL ESMATE by Virtuals prijsvoorspelling !

EMATE naar lokale valuta's

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van EMATE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Hoeveel is REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) vandaag waard?
De live EMATE prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige EMATE naar USD prijs?
De huidige prijs van EMATE naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van REAL ESMATE by Virtuals?
De marktkapitalisatie van EMATE is $ 68.97K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van EMATE?
De circulerende voorraad van EMATE is 649.15M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van EMATE?
EMATE bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van EMATE?
EMATE zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van EMATE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van EMATE is -- USD.
Zal EMATE dit jaar hoger gaan?
EMATE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de EMATE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:37:16 (UTC+8)

REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,492.84
$103,492.84$103,492.84

+0.30%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,365.46
$3,365.46$3,365.46

-4.04%

Solana logo

Solana

SOL

$158.79
$158.79$158.79

-1.66%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1010
$1.1010$1.1010

+47.29%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,492.84
$103,492.84$103,492.84

+0.30%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,365.46
$3,365.46$3,365.46

-4.04%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2676
$2.2676$2.2676

-0.63%

Solana logo

Solana

SOL

$158.79
$158.79$158.79

-1.66%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16648
$0.16648$0.16648

+1.55%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03430
$0.03430$0.03430

+37.20%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00943
$0.00943$0.00943

+25.73%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00848
$0.00848$0.00848

+30.46%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2287
$0.2287$0.2287

+357.40%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2361
$0.2361$0.2361

+260.45%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000047873
$0.0000000047873$0.0000000047873

+241.90%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000009003
$0.000009003$0.000009003

+135.86%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$189.75
$189.75$189.75

+130.64%