Real Asian Hours (CHINAWINS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00199945$ 0.00199945 $ 0.00199945 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.03% Prijswijziging (1D) +1.79% Prijswijziging (7D) -20.79% Prijswijziging (7D) -20.79%

Real Asian Hours (CHINAWINS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CHINAWINS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CHINAWINS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00199945, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CHINAWINS met -0.03% veranderd in het afgelopen uur, +1.79% in de afgelopen 24 uur en -20.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Real Asian Hours (CHINAWINS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.75K$ 9.75K $ 9.75K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.75K$ 9.75K $ 9.75K Circulerende voorraad 999.86M 999.86M 999.86M Totale voorraad 999,860,225.835793 999,860,225.835793 999,860,225.835793

De huidige marktkapitalisatie van Real Asian Hours is $ 9.75K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CHINAWINS is 999.86M, met een totale voorraad van 999860225.835793. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.75K.