ReachX Mainnet (RX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.02014509 Laagste prijs $ 0.01326584 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00%

ReachX Mainnet (RX) real-time prijs is $0.01547096. De afgelopen 24 uur werd er RX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RX hoogste prijs aller tijden is $ 0.02014509, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01326584 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RX met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ReachX Mainnet (RX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.74M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 15.47M Circulerende voorraad 500.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van ReachX Mainnet is $ 7.74M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RX is 500.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.47M.