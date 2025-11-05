BeursDEX+
De live ReachX Mainnet prijs vandaag is 0.01547096 USD. Volg realtime RX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de RX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over RX

RX Prijsinformatie

Wat is RX

RX officiële website

RX tokenomie

RX Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

ReachX Mainnet logo

ReachX Mainnet Prijs (RX)

Niet genoteerd

1 RX naar USD live prijs:

$0.01547096
$0.01547096$0.01547096
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
ReachX Mainnet (RX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:47:12 (UTC+8)

ReachX Mainnet (RX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02014509
$ 0.02014509$ 0.02014509

$ 0.01326584
$ 0.01326584$ 0.01326584

--

--

0.00%

0.00%

ReachX Mainnet (RX) real-time prijs is $0.01547096. De afgelopen 24 uur werd er RX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RX hoogste prijs aller tijden is $ 0.02014509, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01326584 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RX met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

ReachX Mainnet (RX) Marktinformatie

$ 7.74M
$ 7.74M$ 7.74M

--
----

$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van ReachX Mainnet is $ 7.74M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RX is 500.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 15.47M.

ReachX Mainnet (RX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van ReachX Mainnet naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van ReachX Mainnet naar USD $ 0.0000000000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van ReachX Mainnet naar USD $ 0.0000000000.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van ReachX Mainnet naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 0.00000000000.00%
60 dagen$ 0.00000000000.00%
90 dagen$ 0--

Wat is ReachX Mainnet (RX)?

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

ReachX Mainnet (RX) hulpbron

Officiële website

ReachX Mainnet Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal ReachX Mainnet (RX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je ReachX Mainnet (RX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor ReachX Mainnet te bekijken.

Bekijk nu de ReachX Mainnet prijsvoorspelling !

RX naar lokale valuta's

ReachX Mainnet (RX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van ReachX Mainnet (RX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van RX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over ReachX Mainnet (RX)

Hoeveel is ReachX Mainnet (RX) vandaag waard?
De live RX prijs in USD is 0.01547096 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige RX naar USD prijs?
De huidige prijs van RX naar USD is $ 0.01547096. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van ReachX Mainnet?
De marktkapitalisatie van RX is $ 7.74M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van RX?
De circulerende voorraad van RX is 500.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van RX?
RX bereikte een ATH-prijs van 0.02014509 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van RX?
RX zag een ATL-prijs van 0.01326584 USD.
Wat is het handelsvolume van RX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van RX is -- USD.
Zal RX dit jaar hoger gaan?
RX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de RX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:47:12 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

