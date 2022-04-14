Re Protocol reUSDe (REUSDE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Re Protocol reUSDe (REUSDE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Informatie The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain. Officiële website: https://re.xyz

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Re Protocol reUSDe (REUSDE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Totale voorraad: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Circulerende voorraad: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Hoogste ooit: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Laagste ooit: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Huidige prijs: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Meer informatie over Re Protocol reUSDe (REUSDE) prijs

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Re Protocol reUSDe (REUSDE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REUSDE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REUSDE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REUSDE begrijpt, kun je de live prijs van REUSDE token verkennen!

Prijsvoorspelling van REUSDE Wil je weten waar je REUSDE naartoe gaat? Onze REUSDE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van REUSDE token!

