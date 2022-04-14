Re Protocol reUSD (REUSD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Re Protocol reUSD (REUSD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Re Protocol reUSD (REUSD) Informatie Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol's two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors. Officiële website: https://re.xyz Whitepaper: https://docs.re.xyz Koop nu REUSD!

Re Protocol reUSD (REUSD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Re Protocol reUSD (REUSD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.86K $ 9.86K $ 9.86K Totale voorraad: $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K Circulerende voorraad: $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.86K $ 9.86K $ 9.86K Hoogste ooit: $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 Laagste ooit: $ 0.873393 $ 0.873393 $ 0.873393 Huidige prijs: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Meer informatie over Re Protocol reUSD (REUSD) prijs

Re Protocol reUSD (REUSD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Re Protocol reUSD (REUSD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal REUSD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel REUSD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van REUSD begrijpt, kun je de live prijs van REUSD token verkennen!

Prijsvoorspelling van REUSD Wil je weten waar je REUSD naartoe gaat? Onze REUSD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van REUSD token!

