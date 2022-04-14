Razor Network (RAZOR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Razor Network (RAZOR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Razor Network (RAZOR) Informatie Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains. Officiële website: https://razor.network/

Razor Network (RAZOR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Razor Network (RAZOR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 218.43K $ 218.43K $ 218.43K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 561.19M $ 561.19M $ 561.19M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 389.21K $ 389.21K $ 389.21K Hoogste ooit: $ 0.978539 $ 0.978539 $ 0.978539 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00038921 $ 0.00038921 $ 0.00038921 Meer informatie over Razor Network (RAZOR) prijs

Razor Network (RAZOR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Razor Network (RAZOR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RAZOR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RAZOR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RAZOR begrijpt, kun je de live prijs van RAZOR token verkennen!

