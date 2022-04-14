RavenQuest (QUEST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RavenQuest (QUEST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RavenQuest – A fully-released, content-rich sandbox MMORPG powered by $QUEST and backed by real players, real utility, and real demand. RavenQuest is a true sandbox MMORPG where your legacy shapes a living, breathing world. Set in a vast, ever-evolving world built by its players, RavenQuest delivers deep character customization, thrilling PvE and PvP combat, and a dynamic, player-driven economy fuled by $QUEST. Through seamless blockchain integration, players can truly own, trade, and utilize in-game assets as NFTs—but participation in Web3 features is entirely optional, ensuring a welcoming experience for gamers still learning about crypto. Designed with ultimate player freedom at its core, RavenQuest lets you choose your path, whether forging alliances, battling for dominance, mastering the economy, or leaving your mark through professions and crafting. Every decision you make drives the story forward and leaves a lasting impact on this nostalgic fantasy world where tradition meets innovation Officiële website: https://www.ravenquest.io Whitepaper: https://whitepaper.ravenquest.io/ Koop nu QUEST!

RavenQuest (QUEST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RavenQuest (QUEST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 77.24M $ 77.24M $ 77.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.90M $ 17.90M $ 17.90M Hoogste ooit: $ 0.128556 $ 0.128556 $ 0.128556 Laagste ooit: $ 0.01767258 $ 0.01767258 $ 0.01767258 Huidige prijs: $ 0.01789828 $ 0.01789828 $ 0.01789828 Meer informatie over RavenQuest (QUEST) prijs

RavenQuest (QUEST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RavenQuest (QUEST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QUEST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QUEST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QUEST begrijpt, kun je de live prijs van QUEST token verkennen!

Prijsvoorspelling van QUEST Wil je weten waar je QUEST naartoe gaat? Onze QUEST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QUEST token!

