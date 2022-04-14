Ratio1 (R1) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ratio1 (R1), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ratio1 (R1) Informatie Ratio1 Protocol is a decentralized AI compute network that enables trustless execution of machine learning workloads across independently operated edge nodes. It uses a license-based model powered by the R1 token, which is distributed solely through node availability and AI task execution, verified via oracle consensus. The protocol combines Proof of Availability (PoA) and Proof of AI (PoAI) to ensure fair rewards and real-world utility. Ratio1's smart contracts are non-upgradable and deployed on the Base blockchain. The system includes decentralized components such as R1FS for distributed file storage, OracleSync for validation, and ChainDist for job scheduling. The protocol aims to provide scalable and energy-efficient AI infrastructure without relying on centralized cloud providers. Officiële website: https://ratio1.ai Whitepaper: http://ratio1.ai/whitepaper

Ratio1 (R1) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ratio1 (R1), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 816.08K $ 816.08K $ 816.08K Totale voorraad: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Circulerende voorraad: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Hoogste ooit: $ 9.04 $ 9.04 $ 9.04 Laagste ooit: $ 0.751388 $ 0.751388 $ 0.751388 Huidige prijs: $ 0.802844 $ 0.802844 $ 0.802844 Meer informatie over Ratio1 (R1) prijs

Ratio1 (R1) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ratio1 (R1) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal R1 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel R1 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van R1 begrijpt, kun je de live prijs van R1 token verkennen!

Prijsvoorspelling van R1 Wil je weten waar je R1 naartoe gaat? Onze R1 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van R1 token!

