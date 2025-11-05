Ratecoin (RATE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.87% Prijswijziging (1D) -29.32% Prijswijziging (7D) -41.21% Prijswijziging (7D) -41.21%

Ratecoin (RATE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RATE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RATE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RATE met +0.87% veranderd in het afgelopen uur, -29.32% in de afgelopen 24 uur en -41.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Ratecoin (RATE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 80.38K$ 80.38K $ 80.38K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 80.38K$ 80.38K $ 80.38K Circulerende voorraad 984.52M 984.52M 984.52M Totale voorraad 984,517,004.764642 984,517,004.764642 984,517,004.764642

De huidige marktkapitalisatie van Ratecoin is $ 80.38K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RATE is 984.52M, met een totale voorraad van 984517004.764642. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 80.38K.