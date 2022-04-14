RAT Escape (RAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RAT Escape (RAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RAT Escape (RAT) Informatie RAT Escape is a meme token on the Solana network. The token had a fair launch on pump.fun from where it graduated to Raydium successfully in November 2024. Only 1-2% of pump.fun memes graduate. This shows the strength of the community around RAT. The leader of RATs is called Rattus. He was the first to escape the rat race. As a result, he created the RAT token so that his followers can join him. A detailed plan is being developed so that more RATs can escape in the future. Dogs and cats have dominated the streets above for too long. It's time for RATs to leave their tunnels. Officiële website: https://ratescape.xyz/

RAT Escape (RAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RAT Escape (RAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 505.53K $ 505.53K $ 505.53K Totale voorraad: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Circulerende voorraad: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 505.53K $ 505.53K $ 505.53K Hoogste ooit: $ 0.01577369 $ 0.01577369 $ 0.01577369 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00050845 $ 0.00050845 $ 0.00050845 Meer informatie over RAT Escape (RAT) prijs

RAT Escape (RAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RAT Escape (RAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RAT begrijpt, kun je de live prijs van RAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van RAT Wil je weten waar je RAT naartoe gaat? Onze RAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RAT token!

