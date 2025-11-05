rasmr (RASMR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00105885 $ 0.00105885 $ 0.00105885 24u laag $ 0.00117781 $ 0.00117781 $ 0.00117781 24u hoog 24u laag $ 0.00105885$ 0.00105885 $ 0.00105885 24u hoog $ 0.00117781$ 0.00117781 $ 0.00117781 Hoogste prijs ooit $ 0.01259026$ 0.01259026 $ 0.01259026 Laagste prijs $ 0.00105885$ 0.00105885 $ 0.00105885 Prijswijziging (1u) +0.17% Prijswijziging (1D) -4.79% Prijswijziging (7D) -31.04% Prijswijziging (7D) -31.04%

rasmr (RASMR) real-time prijs is $0.00110218. De afgelopen 24 uur werd er RASMR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00105885 en een hoogtepunt van $ 0.00117781, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RASMR hoogste prijs aller tijden is $ 0.01259026, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00105885 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RASMR met +0.17% veranderd in het afgelopen uur, -4.79% in de afgelopen 24 uur en -31.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

rasmr (RASMR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 230.28K$ 230.28K $ 230.28K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Circulerende voorraad 208.97M 208.97M 208.97M Totale voorraad 999,996,481.154154 999,996,481.154154 999,996,481.154154

De huidige marktkapitalisatie van rasmr is $ 230.28K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RASMR is 208.97M, met een totale voorraad van 999996481.154154. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.10M.