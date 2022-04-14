Raptoreum (RTM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Raptoreum (RTM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Raptoreum (RTM) Informatie A secure and ASIC/FPGA resistant Proof or Work cryptocurrency that allows for asset creation, futures, and smart contracts, while remaining immune to 51% double spend attacks. A secure and ASIC/FPGA resistant Proof or Work cryptocurrency that allows for asset creation, futures, and smart contracts, while remaining immune to 51% double spend attacks. Officiële website: https://raptoreum.com/ Koop nu RTM!

Raptoreum (RTM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Raptoreum (RTM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Totale voorraad: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Circulerende voorraad: $ 5.79B $ 5.79B $ 5.79B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Hoogste ooit: $ 0.081262 $ 0.081262 $ 0.081262 Laagste ooit: $ 0.00005096 $ 0.00005096 $ 0.00005096 Huidige prijs: $ 0.00018001 $ 0.00018001 $ 0.00018001 Meer informatie over Raptoreum (RTM) prijs

Raptoreum (RTM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Raptoreum (RTM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RTM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RTM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RTM begrijpt, kun je de live prijs van RTM token verkennen!

