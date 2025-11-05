RankFi (RANKFI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) 0.00% Prijswijziging (7D) -18.88% Prijswijziging (7D) -18.88%

RankFi (RANKFI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RANKFI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RANKFI hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RANKFI met -- veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en -18.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

RankFi (RANKFI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.82K$ 8.82K $ 8.82K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.82K$ 8.82K $ 8.82K Circulerende voorraad 999.32M 999.32M 999.32M Totale voorraad 999,320,117.577867 999,320,117.577867 999,320,117.577867

De huidige marktkapitalisatie van RankFi is $ 8.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RANKFI is 999.32M, met een totale voorraad van 999320117.577867. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.82K.