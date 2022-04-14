RandomDEX (RDX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RandomDEX (RDX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RandomDEX (RDX) Informatie RandomDEX helps users diversify their portfolios and discover new gems quickly and safely through our DEX randomization engine. We have multiple modes that provide unique benefits and allow customization for every risk appetite using both AI and Partner-generated eligible universes. Our AI RDX algorithm is also designed to allow seamless customisation and integrations of future new modes. Our initial modes, include safe, risk and alpha mode. RandomDEX helps users diversify their portfolios and discover new gems quickly and safely through our DEX randomization engine. We have multiple modes that provide unique benefits and allow customization for every risk appetite using both AI and Partner-generated eligible universes. Our AI RDX algorithm is also designed to allow seamless customisation and integrations of future new modes. Our initial modes, include safe, risk and alpha mode. Officiële website: https://random.trading/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/17IFK02SlWRr55Y3Pz9taDKV_A8Zur51phiWXuDXKvpk/edit?tab=t.0

RandomDEX (RDX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RandomDEX (RDX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 71.51K $ 71.51K $ 71.51K Totale voorraad: $ 962.50M $ 962.50M $ 962.50M Circulerende voorraad: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 573.53K $ 573.53K $ 573.53K Hoogste ooit: $ 0.03549265 $ 0.03549265 $ 0.03549265 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00059587 $ 0.00059587 $ 0.00059587 Meer informatie over RandomDEX (RDX) prijs

RandomDEX (RDX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RandomDEX (RDX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RDX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RDX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RDX begrijpt, kun je de live prijs van RDX token verkennen!

