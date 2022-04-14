Ramses Exchange (RAM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ramses Exchange (RAM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ramses Exchange (RAM) Informatie RAMSES is a ve(3,3) DEX that masterfully adapts Andre Cronje's initial vision of Solidly. The original Solidly fundamentals have been long forgotten, and RAMSES aims to revitalize three core tenets: Community, Decentralization, and Functionality. Officiële website: https://ramses.exchange

Ramses Exchange (RAM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ramses Exchange (RAM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Totale voorraad: $ 841.92M $ 841.92M $ 841.92M Circulerende voorraad: $ 119.55M $ 119.55M $ 119.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.84M $ 15.84M $ 15.84M Hoogste ooit: $ 0.259019 $ 0.259019 $ 0.259019 Laagste ooit: $ 0.00490056 $ 0.00490056 $ 0.00490056 Huidige prijs: $ 0.0188126 $ 0.0188126 $ 0.0188126 Meer informatie over Ramses Exchange (RAM) prijs

Ramses Exchange (RAM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ramses Exchange (RAM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RAM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RAM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RAM begrijpt, kun je de live prijs van RAM token verkennen!

Prijsvoorspelling van RAM Wil je weten waar je RAM naartoe gaat? Onze RAM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RAM token!

