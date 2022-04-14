Ramon (RAMON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ramon (RAMON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ramon (RAMON) Informatie Ramon is not just a memecoin—it's a movement, a cult, a global takeover. Built on Solana, Ramon blends meme culture, high-energy storytelling, real-world activations, and a community-first ethos to create something truly degen and built to last. This isn't just about price action—it's about cultivating a viral, disruptive force in Web3. With IRL billboards, AI-powered chaos (Ramon Parasite), a content series, and the infamous Scumboard, Ramon is taking memecoins beyond speculation and turning them into cultural assets. Officiële website: https://ramon.meme Whitepaper: https://docs.ramon.foundation

Ramon (RAMON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ramon (RAMON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.81K $ 4.81K $ 4.81K Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 899.98M $ 899.98M $ 899.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.34K $ 5.34K $ 5.34K Hoogste ooit: $ 0.01314718 $ 0.01314718 $ 0.01314718 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ramon (RAMON) prijs

Ramon (RAMON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ramon (RAMON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RAMON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RAMON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RAMON begrijpt, kun je de live prijs van RAMON token verkennen!

Prijsvoorspelling van RAMON Wil je weten waar je RAMON naartoe gaat? Onze RAMON prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RAMON token!

