De live Raise The Colours prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime COLOURS naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de COLOURS prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over COLOURS

COLOURS Prijsinformatie

Wat is COLOURS

COLOURS officiële website

COLOURS tokenomie

COLOURS Prijsvoorspelling

Raise The Colours logo

Raise The Colours Prijs (COLOURS)

Niet genoteerd

1 COLOURS naar USD live prijs:

--
----
-5.60%1D
mexc
USD
Raise The Colours (COLOURS) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:36:43 (UTC+8)

Raise The Colours (COLOURS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-5.63%

-24.46%

-24.46%

Raise The Colours (COLOURS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er COLOURS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De COLOURS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is COLOURS met +0.07% veranderd in het afgelopen uur, -5.63% in de afgelopen 24 uur en -24.46% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Raise The Colours (COLOURS) Marktinformatie

$ 10.95K
$ 10.95K$ 10.95K

--
----

$ 10.95K
$ 10.95K$ 10.95K

999.85M
999.85M 999.85M

999,846,228.7874129
999,846,228.7874129 999,846,228.7874129

De huidige marktkapitalisatie van Raise The Colours is $ 10.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van COLOURS is 999.85M, met een totale voorraad van 999846228.7874129. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.95K.

Raise The Colours (COLOURS) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Raise The Colours naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Raise The Colours naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Raise The Colours naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Raise The Colours naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-5.63%
30 dagen$ 0-33.73%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Raise The Colours (COLOURS)?

$COLOURS is a meme coin tied to the 'Raise The Colours' movement, which leverages British flag symbolism and cultural identity themes. The narrative connects to Elon Musk's engagement with British flag-related content, positioning the token within broader online discussions about national pride. The movement reinterprets traditional symbolism through contemporary internet culture founder Andy Saxon.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Raise The Colours (COLOURS) hulpbron

Officiële website

Raise The Colours Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Raise The Colours (COLOURS) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Raise The Colours (COLOURS) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Raise The Colours te bekijken.

Bekijk nu de Raise The Colours prijsvoorspelling !

COLOURS naar lokale valuta's

Raise The Colours (COLOURS) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Raise The Colours (COLOURS) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van COLOURS token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Raise The Colours (COLOURS)

Hoeveel is Raise The Colours (COLOURS) vandaag waard?
De live COLOURS prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige COLOURS naar USD prijs?
De huidige prijs van COLOURS naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Raise The Colours?
De marktkapitalisatie van COLOURS is $ 10.95K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van COLOURS?
De circulerende voorraad van COLOURS is 999.85M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van COLOURS?
COLOURS bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van COLOURS?
COLOURS zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van COLOURS?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van COLOURS is -- USD.
Zal COLOURS dit jaar hoger gaan?
COLOURS kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de COLOURS prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:36:43 (UTC+8)

Raise The Colours (COLOURS) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

