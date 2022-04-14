Raini Studios Token (RST) Tokenomie

Raini Studios Token (RST) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Raini Studios Token (RST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Raini Studios Token (RST) Informatie

Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings.

Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse.

With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master.

Officiële website:
https://www.raini.io/

Raini Studios Token (RST) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Raini Studios Token (RST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M
Totale voorraad:
$ 919.28M
$ 919.28M$ 919.28M
Circulerende voorraad:
$ 565.02M
$ 565.02M$ 565.02M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M
Hoogste ooit:
$ 0.13423
$ 0.13423$ 0.13423
Laagste ooit:
$ 0.00114437
$ 0.00114437$ 0.00114437
Huidige prijs:
$ 0.00186207
$ 0.00186207$ 0.00186207

Raini Studios Token (RST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Raini Studios Token (RST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal RST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel RST tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van RST begrijpt, kun je de live prijs van RST token verkennen!

Prijsvoorspelling van RST

Wil je weten waar je RST naartoe gaat? Onze RST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.