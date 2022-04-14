Railgun (RAIL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Railgun (RAIL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Railgun (RAIL) Informatie RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others. Officiële website: https://railgun.org Whitepaper: https://docs.railgun.org

Railgun (RAIL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Railgun (RAIL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 52.49M $ 52.49M $ 52.49M Totale voorraad: $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M Circulerende voorraad: $ 57.50M $ 57.50M $ 57.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 52.49M $ 52.49M $ 52.49M Hoogste ooit: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Laagste ooit: $ 0.228324 $ 0.228324 $ 0.228324 Huidige prijs: $ 0.911059 $ 0.911059 $ 0.911059 Meer informatie over Railgun (RAIL) prijs

Railgun (RAIL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Railgun (RAIL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RAIL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RAIL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RAIL begrijpt, kun je de live prijs van RAIL token verkennen!

