RAI Finance (SOFI) Informatie RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance. Officiële website: https://rai.finance/

RAI Finance (SOFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RAI Finance (SOFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 507.18M $ 507.18M $ 507.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Hoogste ooit: $ 2.86 $ 2.86 $ 2.86 Laagste ooit: $ 0.00389662 $ 0.00389662 $ 0.00389662 Huidige prijs: $ 0.00391896 $ 0.00391896 $ 0.00391896 Meer informatie over RAI Finance (SOFI) prijs

RAI Finance (SOFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RAI Finance (SOFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOFI begrijpt, kun je de live prijs van SOFI token verkennen!

