RAFF the Giraffe (RAFF) Informatie HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff, Officiële website: https://raff-thegiraffe.godaddysites.com/ Koop nu RAFF!

RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RAFF the Giraffe (RAFF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.24K $ 21.24K $ 21.24K Totale voorraad: $ 98.95M $ 98.95M $ 98.95M Circulerende voorraad: $ 98.95M $ 98.95M $ 98.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.24K $ 21.24K $ 21.24K Hoogste ooit: $ 0.00458787 $ 0.00458787 $ 0.00458787 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0002146 $ 0.0002146 $ 0.0002146 Meer informatie over RAFF the Giraffe (RAFF) prijs

RAFF the Giraffe (RAFF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RAFF the Giraffe (RAFF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RAFF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RAFF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RAFF begrijpt, kun je de live prijs van RAFF token verkennen!

Prijsvoorspelling van RAFF Wil je weten waar je RAFF naartoe gaat? Onze RAFF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RAFF token!

