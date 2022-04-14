Radx Ai ($RADX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Radx Ai ($RADX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

$RADX (RADX AI) Meme Token As a united team of developers, we are dedicated to creating impactful events to boost brand recognition and more. RADX AI is committed to becoming the most renowned AI token in the market. Our strong base includes reputable individuals who support us in financing exchange listings and marketing endeavors. By uniting our community team, we grow stronger together, aiming to set a new benchmark in AI tokens. Our pure tokenomics form the foundation of our contract, establishing us as the gold standard. Our decentralized Web3 community empowers us as we pave the way forward. Officiële website: https://radx-ai.com Whitepaper: https://img1.wsimg.com/blobby/go/3c94cd89-bb8f-4b0a-8915-18a023b7503a/downloads/RADX-AI-WHITEPAPER.pdf?ver=1721405442246 Koop nu $RADX!

Radx Ai ($RADX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Radx Ai ($RADX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.07K $ 17.07K $ 17.07K Totale voorraad: $ 6.25B $ 6.25B $ 6.25B Circulerende voorraad: $ 6.25B $ 6.25B $ 6.25B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.07K $ 17.07K $ 17.07K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Radx Ai ($RADX) prijs

Radx Ai ($RADX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Radx Ai ($RADX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $RADX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $RADX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $RADX begrijpt, kun je de live prijs van $RADX token verkennen!

Prijsvoorspelling van $RADX Wil je weten waar je $RADX naartoe gaat? Onze $RADX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $RADX token!

