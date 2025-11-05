RabbitX (RBX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.300034$ 0.300034 $ 0.300034 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.00% Prijswijziging (1D) -0.01% Prijswijziging (7D) +3.34% Prijswijziging (7D) +3.34%

RabbitX (RBX) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er RBX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De RBX hoogste prijs aller tijden is $ 0.300034, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is RBX met +0.00% veranderd in het afgelopen uur, -0.01% in de afgelopen 24 uur en +3.34% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

RabbitX (RBX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 479.87K$ 479.87K $ 479.87K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 799.93K$ 799.93K $ 799.93K Circulerende voorraad 599.88M 599.88M 599.88M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van RabbitX is $ 479.87K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van RBX is 599.88M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 799.93K.