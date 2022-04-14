RabbitSwap (RABBIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RabbitSwap (RABBIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RabbitSwap (RABBIT) Informatie RabbitSwap.xyz is a DEX protocol designed to serve as the primary liquidity center on Viction network, combining with a robust DEX protocol, user-friendly experience, and advanced liquidity tools. As the backbone of Viction's liquidity, RabbitSwap is the liquidity management layer for projects to launch tokens, create incentive campaigns, manage treasury, and enhance token performance. Whether you are launching a new asset or driving liquidity, RabbitSwap is the go-to platform for seamless trading and sustainable growth on Viction. Our mission is to grow the Viction Ecosystem by providing support through liquidity, technology and tools. RabbitSwap.xyz was officially launched in December, 2024 on Viction network. Officiële website: https://rabbitswap.xyz/

RabbitSwap (RABBIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RabbitSwap (RABBIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 582.27K $ 582.27K $ 582.27K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Hoogste ooit: $ 0.045219 $ 0.045219 $ 0.045219 Laagste ooit: $ 0.00138977 $ 0.00138977 $ 0.00138977 Huidige prijs: $ 0.00529336 $ 0.00529336 $ 0.00529336 Meer informatie over RabbitSwap (RABBIT) prijs

RabbitSwap (RABBIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RabbitSwap (RABBIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RABBIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RABBIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RABBIT begrijpt, kun je de live prijs van RABBIT token verkennen!

Prijsvoorspelling van RABBIT Wil je weten waar je RABBIT naartoe gaat? Onze RABBIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van RABBIT token!

