RabBitcoin (RBTC) Informatie Rocky Rabbit is an innovative blockchain-based gaming platform designed to revolutionize the gaming industry by integrating cryptocurrency rewards with engaging gameplay. Set in a vibrant, dynamic world, players control animated rabbits who navigate through various challenges and competitions. Mission: The mission of Rocky Rabbit is to merge entertainment with tangible economic benefits, creating a gaming environment where every action and achievement contributes to real-world value through cryptocurrency rewards. Gameplay: Players embark on adventures, complete quests, and compete in battles and tournaments. Each activity is designed to be both fun and rewarding, with players earning in-game currency ($RABBIT) that can be used within the game or exchanged on various cryptocurrency platforms. Officiële website: http://rockyrabbit.io/ Whitepaper: https://rockyrabbit.io/docs/RockyRabbit_Whitepaperv0.2.pdf Koop nu RBTC!

RabBitcoin (RBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RabBitcoin (RBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Totale voorraad: $ 21.00T $ 21.00T $ 21.00T Circulerende voorraad: $ 12.69T $ 12.69T $ 12.69T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M Hoogste ooit: $ 0.00003193 $ 0.00003193 $ 0.00003193 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over RabBitcoin (RBTC) prijs

RabBitcoin (RBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RabBitcoin (RBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal RBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel RBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van RBTC begrijpt, kun je de live prijs van RBTC token verkennen!

