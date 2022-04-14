Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Informatie Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards. Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards. Officiële website: https://koshercapital.net Whitepaper: https://koshercapital.net/whitepaper Koop nu SHEKEL!

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Hoogste ooit: $ 0.01170129 $ 0.01170129 $ 0.01170129 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00273138 $ 0.00273138 $ 0.00273138 Meer informatie over Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) prijs

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SHEKEL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SHEKEL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SHEKEL begrijpt, kun je de live prijs van SHEKEL token verkennen!

