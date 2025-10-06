De live Quokka prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime QUOKKA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de QUOKKA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Quokka prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime QUOKKA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de QUOKKA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Quokka Prijs (QUOKKA)

Niet genoteerd

1 QUOKKA naar USD live prijs:

$0.0001612
+0.60%1D
mexc
Quokka (QUOKKA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:43:28 (UTC+8)

Quokka (QUOKKA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
Quokka (QUOKKA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er QUOKKA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De QUOKKA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is QUOKKA met -0.51% veranderd in het afgelopen uur, +0.67% in de afgelopen 24 uur en +11.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Quokka (QUOKKA) Marktinformatie

$ 161.36K
--
$ 161.36K
1.00B
1,000,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Quokka is $ 161.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van QUOKKA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 161.36K.

Quokka (QUOKKA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Quokka naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Quokka naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Quokka naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Quokka naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.67%
30 dagen$ 0-34.80%
60 dagen$ 0-49.55%
90 dagen$ 0--

Wat is Quokka (QUOKKA)?

Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Quokka (QUOKKA) hulpbron

Officiële website

Quokka Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Quokka (QUOKKA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Quokka (QUOKKA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Quokka te bekijken.

Bekijk nu de Quokka prijsvoorspelling !

QUOKKA naar lokale valuta's

Quokka (QUOKKA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Quokka (QUOKKA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van QUOKKA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Quokka (QUOKKA)

Hoeveel is Quokka (QUOKKA) vandaag waard?
De live QUOKKA prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige QUOKKA naar USD prijs?
De huidige prijs van QUOKKA naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Quokka?
De marktkapitalisatie van QUOKKA is $ 161.36K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van QUOKKA?
De circulerende voorraad van QUOKKA is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van QUOKKA?
QUOKKA bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van QUOKKA?
QUOKKA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van QUOKKA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van QUOKKA is -- USD.
Zal QUOKKA dit jaar hoger gaan?
QUOKKA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de QUOKKA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.