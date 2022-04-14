Quill USDQ (USDQ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Quill USDQ (USDQ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Quill USDQ (USDQ) Informatie Quill Finance is a decentralized borrowing protocol operating on Scroll, an Ethereum zk-rollup network. The protocol is a fork of Liquity V2 that enables users to mint USDQ, an over-collateralized stablecoin pegged to the US dollar, by depositing collateral assets including wrapped Ethereum (wETH), wrapped staked Ethereum (wstETH), Ether-Fi staked Ethereum (weETH), and Scroll's native token (SCR). The protocol operates through a collateralized debt position (CDP) model where users deposit assets into "Troves" to mint USDQ against their collateral. Unlike traditional lending protocols with fixed interest rates, Quill allows borrowers to set their own interest rates within protocol boundaries (6-100% at this time), creating a market-driven system where higher rates reduce redemption risk. USDQ maintains its USD peg through algorithmic mechanisms and direct redemption capabilities, allowing users to redeem USDQ for underlying collateral at face value. The protocol operates without intermediaries, using smart contracts to manage all borrowing, liquidation, and redemption processes automatically. Quill is governed by its native token QUILL, which enables holders to participate in protocol governance decisions including parameter adjustments and fee structures. The protocol leverages Scroll's zk-rollup technology to provide faster transaction speeds and lower costs compared to Ethereum mainnet while maintaining security through zero-knowledge proofs. The protocol serves multiple use cases including accessing liquidity without selling assets, leveraging positions on collateral, and providing USDQ to stability pools to earn rewards. By combining Liquity V2's proven mechanisms with Scroll's scalability and expanded collateral options, Quill aims to provide efficient, decentralized borrowing infrastructure for the DeFi ecosystem. Officiële website: https://www.quill.finance/ Whitepaper: https://docs.quill.finance/

Quill USDQ (USDQ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Quill USDQ (USDQ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 280.37K $ 280.37K $ 280.37K Totale voorraad: $ 280.60K $ 280.60K $ 280.60K Circulerende voorraad: $ 280.60K $ 280.60K $ 280.60K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 280.37K $ 280.37K $ 280.37K Hoogste ooit: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Laagste ooit: $ 0.99845 $ 0.99845 $ 0.99845 Huidige prijs: $ 0.999193 $ 0.999193 $ 0.999193 Meer informatie over Quill USDQ (USDQ) prijs

Quill USDQ (USDQ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Quill USDQ (USDQ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDQ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDQ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDQ begrijpt, kun je de live prijs van USDQ token verkennen!

Prijsvoorspelling van USDQ Wil je weten waar je USDQ naartoe gaat? Onze USDQ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USDQ token!

