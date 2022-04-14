Quidd (QUIDD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Quidd (QUIDD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Quidd (QUIDD) Informatie Quidd is the original digital collectibles and NFT marketplace. For over five years, Quidd has facilitated the issuance, sale, and exchange of limited-edition, officially licensed digital collectibles, featuring more than 325 of the world's most popular brands, including Marvel, Disney, Game of Thrones, Rick and Morty, and more. Originally backed by Sequoia Capital and now part of the Animoca Brands family, Quidd serves over 7,000,000 mainstream digital collectors, stores over 2.1B pieces of individually-serialized digital artwork, and facilitates over 6 transactions-per-second in its aftermarket. Officiële website: https://www.quiddtoken.com/

Quidd (QUIDD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Quidd (QUIDD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 283.53K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 275.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.03M Hoogste ooit: $ 5.88 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00102769

Quidd (QUIDD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Quidd (QUIDD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QUIDD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QUIDD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QUIDD begrijpt, kun je de live prijs van QUIDD token verkennen!

Prijsvoorspelling van QUIDD Wil je weten waar je QUIDD naartoe gaat? Onze QUIDD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

