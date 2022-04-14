Quicksilver (QCK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Quicksilver (QCK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Quicksilver (QCK) Informatie Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol. Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol. Officiële website: https://quicksilver.zone Koop nu QCK!

Quicksilver (QCK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Quicksilver (QCK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 227.15K $ 227.15K $ 227.15K Totale voorraad: $ 296.38M $ 296.38M $ 296.38M Circulerende voorraad: $ 141.07M $ 141.07M $ 141.07M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 477.30K $ 477.30K $ 477.30K Hoogste ooit: $ 0.544806 $ 0.544806 $ 0.544806 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00161043 $ 0.00161043 $ 0.00161043 Meer informatie over Quicksilver (QCK) prijs

Quicksilver (QCK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Quicksilver (QCK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QCK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QCK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QCK begrijpt, kun je de live prijs van QCK token verkennen!

Prijsvoorspelling van QCK Wil je weten waar je QCK naartoe gaat? Onze QCK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QCK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!