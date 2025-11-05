BeursDEX+
De live Queen Kitty prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime QKITTY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de QKITTY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Queen Kitty prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime QKITTY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de QKITTY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over QKITTY

QKITTY Prijsinformatie

Wat is QKITTY

QKITTY whitepaper

QKITTY officiële website

QKITTY tokenomie

QKITTY Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Queen Kitty logo

Queen Kitty Prijs (QKITTY)

Niet genoteerd

1 QKITTY naar USD live prijs:

$0.00053097
$0.00053097$0.00053097
+6.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Queen Kitty (QKITTY) live prijsgrafiek
Queen Kitty (QKITTY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00113352
$ 0.00113352$ 0.00113352

$ 0
$ 0$ 0

-1.09%

+7.07%

-42.14%

-42.14%

Queen Kitty (QKITTY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er QKITTY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De QKITTY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00113352, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is QKITTY met -1.09% veranderd in het afgelopen uur, +7.07% in de afgelopen 24 uur en -42.14% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Queen Kitty (QKITTY) Marktinformatie

$ 528.60K
$ 528.60K$ 528.60K

--
----

$ 528.60K
$ 528.60K$ 528.60K

995.53M
995.53M 995.53M

995,531,530.5957489
995,531,530.5957489 995,531,530.5957489

De huidige marktkapitalisatie van Queen Kitty is $ 528.60K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van QKITTY is 995.53M, met een totale voorraad van 995531530.5957489. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 528.60K.

Queen Kitty (QKITTY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Queen Kitty naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Queen Kitty naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Queen Kitty naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Queen Kitty naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+7.07%
30 dagen$ 0+35.53%
60 dagen$ 0-13.03%
90 dagen$ 0--

Wat is Queen Kitty (QKITTY)?

Why Queen Kitty ($QKitty) Is The Meme Token You’ve Been Waiting For

Queen Kitty isn’t just another hype project—this is a real movement with substance and community power!

Why hold $QKitty? 😼 Real dev, real builds: No fake teams, no copy-paste code. Everything you see is made from scratch. 💧 Working Faucet: Free QKitty for the community. Want to know how? Just ask! 🏆 Big Buy Competition Bot: See top buyers live, fight for the throne, and win rewards! 🎮 Multi-token P2E game coming soon: Play and earn across Web, iOS, Android! 🐾 NFT collecting soon: Cutest collection in crypto, bringing perks and more ways to earn.

Queen Kitty means innovation, transparency, and real delivery for holders. Curious? Join the chat and ask anything!

$QKitty: By the community, for the community. To the moon, together! 🚀🐱

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Queen Kitty (QKITTY) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Queen Kitty Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Queen Kitty (QKITTY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Queen Kitty (QKITTY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Queen Kitty te bekijken.

Bekijk nu de Queen Kitty prijsvoorspelling !

QKITTY naar lokale valuta's

Queen Kitty (QKITTY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Queen Kitty (QKITTY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van QKITTY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Queen Kitty (QKITTY)

Hoeveel is Queen Kitty (QKITTY) vandaag waard?
De live QKITTY prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige QKITTY naar USD prijs?
De huidige prijs van QKITTY naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Queen Kitty?
De marktkapitalisatie van QKITTY is $ 528.60K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van QKITTY?
De circulerende voorraad van QKITTY is 995.53M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van QKITTY?
QKITTY bereikte een ATH-prijs van 0.00113352 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van QKITTY?
QKITTY zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van QKITTY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van QKITTY is -- USD.
Zal QKITTY dit jaar hoger gaan?
QKITTY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de QKITTY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:36:32 (UTC+8)

Queen Kitty (QKITTY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

