Qubitcoin (QTC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 24u laag $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 24u hoog 24u laag $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 24u hoog $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 Hoogste prijs ooit $ 8.77$ 8.77 $ 8.77 Laagste prijs $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Prijswijziging (1u) -1.18% Prijswijziging (1D) -0.98% Prijswijziging (7D) -23.54% Prijswijziging (7D) -23.54%

Qubitcoin (QTC) real-time prijs is $1.6. De afgelopen 24 uur werd er QTC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.51 en een hoogtepunt van $ 1.7, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De QTC hoogste prijs aller tijden is $ 8.77, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.32 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is QTC met -1.18% veranderd in het afgelopen uur, -0.98% in de afgelopen 24 uur en -23.54% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Qubitcoin (QTC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.69M$ 3.69M $ 3.69M Circulerende voorraad 2.31M 2.31M 2.31M Totale voorraad 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

De huidige marktkapitalisatie van Qubitcoin is $ 3.69M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van QTC is 2.31M, met een totale voorraad van 2308250.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.69M.