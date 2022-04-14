Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Qubit The Quantum Dog (QUBIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Informatie Qubit the dog, a loyal companion on the Google blockchain frontier, spends its days fetching quantum insights and sniffing out the future of decentralized tech. When not pondering entanglement and superposition, Qubit enjoys chasing cosmic treats and wagging its tail at the edges of possibility. Qubit the dog is a mascot associated with Google's Quantum AI team, known for his appearances in interviews and promotional materials related to quantum computing. His presence adds a whimsical touch to complex topics, making quantum computing more approachable. Officiële website: https://qubitsolana.com/

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Qubit The Quantum Dog (QUBIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.51K $ 27.51K $ 27.51K Totale voorraad: $ 997.53M $ 997.53M $ 997.53M Circulerende voorraad: $ 997.53M $ 997.53M $ 997.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.51K $ 27.51K $ 27.51K Hoogste ooit: $ 0.0035741 $ 0.0035741 $ 0.0035741 Laagste ooit: $ 0.00002618 $ 0.00002618 $ 0.00002618 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Qubit The Quantum Dog (QUBIT) prijs

Qubit The Quantum Dog (QUBIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Qubit The Quantum Dog (QUBIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QUBIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QUBIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QUBIT begrijpt, kun je de live prijs van QUBIT token verkennen!

Prijsvoorspelling van QUBIT Wil je weten waar je QUBIT naartoe gaat? Onze QUBIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QUBIT token!

