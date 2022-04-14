QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in QUBI Tokenized RWA ($QBIT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Informatie Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform's utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem. Officiële website: https://qubidao.com/ Whitepaper: https://qubi-whitepaper.gitbook.io/qubi

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor QUBI Tokenized RWA ($QBIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 187.59K $ 187.59K $ 187.59K Totale voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Circulerende voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 187.59K $ 187.59K $ 187.59K Hoogste ooit: $ 0.00136394 $ 0.00136394 $ 0.00136394 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00018776 $ 0.00018776 $ 0.00018776 Meer informatie over QUBI Tokenized RWA ($QBIT) prijs

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van QUBI Tokenized RWA ($QBIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $QBIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $QBIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $QBIT begrijpt, kun je de live prijs van $QBIT token verkennen!

Prijsvoorspelling van $QBIT Wil je weten waar je $QBIT naartoe gaat? Onze $QBIT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $QBIT token!

