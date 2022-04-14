QubeCV AI (QCV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in QubeCV AI (QCV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

QubeCV AI (QCV) Informatie QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management. Officiële website: https://qubecv.ai/

QubeCV AI (QCV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor QubeCV AI (QCV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 646.23K $ 646.23K $ 646.23K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 718.04K $ 718.04K $ 718.04K Hoogste ooit: $ 0.00108966 $ 0.00108966 $ 0.00108966 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00073296 $ 0.00073296 $ 0.00073296 Meer informatie over QubeCV AI (QCV) prijs

QubeCV AI (QCV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van QubeCV AI (QCV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QCV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QCV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QCV begrijpt, kun je de live prijs van QCV token verkennen!

