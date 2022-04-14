Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Quantum Biology DAO (QBIO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Quantum Biology DAO (QBIO) Informatie The Quantum Biology DAO accelerates the quantum biology field through community building, open governance, scientific experimentation, research grants, and IP development. Together we will understand and manipulate biology at the quantum level. The Quantum Biology DAO is a non-profit that supports the field with community building, governance tokens and an open competition for research grants, part of BIO Protocol. Officiële website: https://www.quantumbiology.xyz/

Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Quantum Biology DAO (QBIO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Totale voorraad: $ 430.00M $ 430.00M $ 430.00M Circulerende voorraad: $ 192.71M $ 192.71M $ 192.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Hoogste ooit: $ 0.02043613 $ 0.02043613 $ 0.02043613 Laagste ooit: $ 0.0036921 $ 0.0036921 $ 0.0036921 Huidige prijs: $ 0.00823135 $ 0.00823135 $ 0.00823135 Meer informatie over Quantum Biology DAO (QBIO) prijs

Quantum Biology DAO (QBIO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Quantum Biology DAO (QBIO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QBIO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QBIO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QBIO begrijpt, kun je de live prijs van QBIO token verkennen!

Prijsvoorspelling van QBIO Wil je weten waar je QBIO naartoe gaat? Onze QBIO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

