Quantoz USDQ (USDQ) Informatie The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank. Officiële website: https://quantozpay.com

Quantoz USDQ (USDQ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Quantoz USDQ (USDQ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M Totale voorraad: $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M Circulerende voorraad: $ 6.56M $ 6.56M $ 6.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 50.98M $ 50.98M $ 50.98M Hoogste ooit: $ 1.043 $ 1.043 $ 1.043 Laagste ooit: $ 0.938182 $ 0.938182 $ 0.938182 Huidige prijs: $ 0.999593 $ 0.999593 $ 0.999593 Meer informatie over Quantoz USDQ (USDQ) prijs

Quantoz USDQ (USDQ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Quantoz USDQ (USDQ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDQ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDQ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDQ begrijpt, kun je de live prijs van USDQ token verkennen!

Prijsvoorspelling van USDQ Wil je weten waar je USDQ naartoe gaat? Onze USDQ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

