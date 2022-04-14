Quantoz EURQ (EURQ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Quantoz EURQ (EURQ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Quantoz EURQ (EURQ) Informatie The Quantoz EURQ is a stablecoin pegged 1:1 to the euro. The EURQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The EURQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The EURQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the EURQ is to provide a secure and regulated euro pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the EURQ tokens in circulation are 102% backed by euros. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the euro reserve for the EURQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid euro bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank. Officiële website: https://quantozpay.com

Quantoz EURQ (EURQ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Quantoz EURQ (EURQ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Totale voorraad: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Circulerende voorraad: $ 4.60M $ 4.60M $ 4.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.69M $ 17.69M $ 17.69M Hoogste ooit: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Laagste ooit: $ 0.763698 $ 0.763698 $ 0.763698 Huidige prijs: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Meer informatie over Quantoz EURQ (EURQ) prijs

Quantoz EURQ (EURQ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Quantoz EURQ (EURQ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EURQ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EURQ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EURQ begrijpt, kun je de live prijs van EURQ token verkennen!

