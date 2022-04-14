Quan2um ($QNTM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Quan2um ($QNTM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Quan2um ($QNTM) Informatie $QNTM is the native token of the first Shariah-compliant exchange on Solana. It serves as the platform's internal currency, enabling transactions, trading fee discounts, and governance participation. A portion of the token supply supports Islamic projects and charitable initiatives, ensuring ethical financial practices. $QNTM aligns with Islamic finance principles, avoiding interest-based earnings, excessive uncertainty, and speculative activities. Officiële website: https://q2.eco Koop nu $QNTM!

Quan2um ($QNTM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Quan2um ($QNTM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Totale voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Circulerende voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Hoogste ooit: $ 0.00700238 $ 0.00700238 $ 0.00700238 Laagste ooit: $ 0.00156465 $ 0.00156465 $ 0.00156465 Huidige prijs: $ 0.00352085 $ 0.00352085 $ 0.00352085 Meer informatie over Quan2um ($QNTM) prijs

Quan2um ($QNTM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Quan2um ($QNTM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $QNTM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $QNTM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $QNTM begrijpt, kun je de live prijs van $QNTM token verkennen!

Prijsvoorspelling van $QNTM Wil je weten waar je $QNTM naartoe gaat? Onze $QNTM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $QNTM token!

