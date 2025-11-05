Quaks ($QUAKS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.85% Prijswijziging (1D) -12.44% Prijswijziging (7D) -33.09% Prijswijziging (7D) -33.09%

Quaks ($QUAKS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er $QUAKS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $QUAKS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $QUAKS met +0.85% veranderd in het afgelopen uur, -12.44% in de afgelopen 24 uur en -33.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Quaks ($QUAKS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.95K$ 6.95K $ 6.95K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.95K$ 6.95K $ 6.95K Circulerende voorraad 419.72M 419.72M 419.72M Totale voorraad 419,719,230.427421 419,719,230.427421 419,719,230.427421

De huidige marktkapitalisatie van Quaks is $ 6.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $QUAKS is 419.72M, met een totale voorraad van 419719230.427421. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.95K.